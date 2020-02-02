Этот контент был опубликован 2 февраля 2020 г. 16:37

Лондон. 2 февраля. ИНТЕРФАКС - В районе Стретем на юге Лондона в воскресенье несколько человек получили ножевые ранения, полиция связывает нападение с терроризмом, сообщат Скотланд-Ярд.

"Вооруженные офицеры выстрелили в мужчину в Стретеме. В настоящее время мы полагаем, что несколько человек получили ножевые ранения... было объявлено, что инцидент связан с терроризмом", - говорится в заявлении полиции Лондона в Twitter.

СМИ сообщают, что мужчина, в которого стреляли полицейские, был убит.

На месте происшествия работают медики и полиция. Число пострадавших в настоящее время неизвестно.

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