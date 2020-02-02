Лондон. 2 февраля. ИНТЕРФАКС - В районе Стретем на юге Лондона в воскресенье несколько человек получили ножевые ранения, полиция связывает нападение с терроризмом, сообщат Скотланд-Ярд.
"Вооруженные офицеры выстрелили в мужчину в Стретеме. В настоящее время мы полагаем, что несколько человек получили ножевые ранения... было объявлено, что инцидент связан с терроризмом", - говорится в заявлении полиции Лондона в Twitter.
СМИ сообщают, что мужчина, в которого стреляли полицейские, был убит.
На месте происшествия работают медики и полиция. Число пострадавших в настоящее время неизвестно.
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