Этот контент был опубликован 6 ноября 2019 г. 20:11

Лондон. 6 ноября. ИНТЕРФАКС - Как минимум 57 человек обратились за помощью врачей в графстве Кент на юго-востоке Англии после предполагаемой утечки химикатов, сообщают британские СМИ.

Все пострадавшие жалуются на проблемы с дыханием.

По некоторым данным, утечка химических веществ произошла на предприятии, которое занимается упаковкой фруктов.

На место происшествия прибыли несколько расчетов пожарных и скорой помощи.

Специалисты в настоящее время пытаются установить, утечка какого именно химического вещества произошла.

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