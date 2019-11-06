Лондон. 6 ноября. ИНТЕРФАКС - Как минимум 57 человек обратились за помощью врачей в графстве Кент на юго-востоке Англии после предполагаемой утечки химикатов, сообщают британские СМИ.
Все пострадавшие жалуются на проблемы с дыханием.
По некоторым данным, утечка химических веществ произошла на предприятии, которое занимается упаковкой фруктов.
На место происшествия прибыли несколько расчетов пожарных и скорой помощи.
Специалисты в настоящее время пытаются установить, утечка какого именно химического вещества произошла.
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