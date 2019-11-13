Этот контент был опубликован 13 ноября 2019 г. 8:50

Кабул. 13 ноября. ИНТЕРФАКС - Четыре боевика движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация - ИФ) погибли, еще восемь ранены в результате взрыва самодельного взрывного устройства в юго-восточной провинции Газни, сообщили в среду в пресс-центре 203 корпуса афганской национальной армии.

"Самодельное взрывное устройство сработало, когда боевики движения "Талибан" устанавливали его вдоль дороги вблизи населенного пункта Назар-Хана на территории уезда Андар", - говорится в сообщении.

Боевики заявляют, что используют самодельные взрывные устройства для нападения на силы безопасности и правительственных чиновников, однако жертвами придорожных бомб часто становится гражданское население.

Тв пч

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