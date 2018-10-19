Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 19 октября 2018 г. 13:20 19.10.2018 - 13:20

(обновленная версия, меняется заголовок, добавлены подробности)

Берлин. 19 октября. ИНТЕРФАКС - Двое человек погибли в области Пфальц (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) на юго-западе Германии в результате бытовой ссоры, передают в пятницу немецкие СМИ.

Помимо этого, двое полицейских получили серьезные ранения.

По данным изданий, речь идет о ссоре между 25-летним мужчиной и его матерью, в связи с чем на место происшествия прибыла полиция.

Мужчина из-за разногласий со своей матерью ее смертельно ранил, после чего его застрелили стражи порядка.

Инцидент произошел рано утром в населенном пункте Кирхайм.

В полиции подчеркнули, что ситуация находится под контролем и не представляет опасности для общественности.

1тэ ар

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Тизер