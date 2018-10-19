На юго-западе Германии полиция обезвредила мужчину, который смертельно ранил свою мать - СМИ
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Берлин. 19 октября. ИНТЕРФАКС - Двое человек погибли в области Пфальц (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) на юго-западе Германии в результате бытовой ссоры, передают в пятницу немецкие СМИ.
Помимо этого, двое полицейских получили серьезные ранения.
По данным изданий, речь идет о ссоре между 25-летним мужчиной и его матерью, в связи с чем на место происшествия прибыла полиция.
Мужчина из-за разногласий со своей матерью ее смертельно ранил, после чего его застрелили стражи порядка.
Инцидент произошел рано утром в населенном пункте Кирхайм.
В полиции подчеркнули, что ситуация находится под контролем и не представляет опасности для общественности.
1тэ ар
Интерфакс