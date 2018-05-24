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Этот контент был опубликован 24 мая 2018 г. 14:05 24.05.2018 - 14:05

Париж. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Более 600 человек были эвакуированы из здания школы, расположенной в коммуне Таланс на юго-западе Франции, сообщают в четверг местные СМИ.

По их информации, сотрудники полиции провели эвакуацию учащихся и сотрудников учебного заведения в качестве меры предосторожности после того, как получили анонимный звонок о якобы готовящемся в учебном заведении теракте.

Прибывшие на место саперы проверили территорию учреждения и не обнаружили никаких подозрительных предметов.

В местной полиции позже подтвердили, что тревога оказалась ложной.

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