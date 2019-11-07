Дубай. 7 ноября. ИНТЕРФАКС - Первая партия обогащенного урана получена в четверг на ядерном объекте в Фордо (Иран), сообщает иранская пресса.

"Подача газа в центрифуги и получение обогащенного урана начато в первые минуты четверга", - сообщает иранское агентство Mehr.

Речь идет о первой партии урана, полученного после возобновления работы объекта в рамках очередного этапа сокращения выполнения Ираном обязательств по СВПД.

Работы проводятся под наблюдением экспертов МАГАТЭ, отмечает агентство.

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