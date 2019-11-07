Этот контент был опубликован 7 ноября 2019 г. 7:24

Дубай. 7 ноября. ИНТЕРФАКС - Первая партия обогащенного урана получена в четверг на ядерном объекте в Фордо (Иран), сообщает иранская пресса.

"Подача газа в центрифуги и получение обогащенного урана начато в первые минуты четверга", - сообщает иранское агентство Mehr.

Речь идет о первой партии урана, полученного после возобновления работы объекта в рамках очередного этапа сокращения выполнения Ираном обязательств по СВПД.

Работы проводятся под наблюдением экспертов МАГАТЭ, отмечает агентство.

Накануне представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди сообщил, что иранские специалисты к 9 ноября выведут уровень обогащения урана на объекте в Фордо до 4,5%.

Камальванди также сообщил, что на объекте в Фордо находится около 2 т газа - гексафторида урана, и что его запасы будут постепенно наращиваться.

Решение по Фордо - четвертый шаг Ирана по сокращению ядерных обязательств, рассказал в среду президент Ирана Хасан Рухани. Он отметил, что четвертый этап сокращения обязательств Ирана можно отменить, как и три предыдущих, если оставшиеся участники СВПД "исполнят свои обязательства".

Иран планомерно сокращает свои обязательства по СВПД с тех пор, как США в 2018 году вышли из СВПД восстановили санкции, снятые с Тегерана в рамках ядерной сделки.

8 мая 2019 года Тегеран объявил о первом этапе сокращения обязательств по СВПД, дав "евротройке" - Великобритании, Франции и ФРГ 60 дней, чтобы удовлетворить его экономические интересы. Спустя 60 дней, 7 июля, Иран приступил ко второму этапу сокращения, предоставив еще 60 дней для удовлетворения нужд Тегерана.

7 сентября Иран объявил, что перешёл к третьему этапу сокращения обязательств по СВПД по иранской ядерной программе.

В Иране сообщали, что третий этап сокращения обязательств подразумевает полную отмену со стороны Ирана любых ограничений на научно-исследовательскую деятельность в ядерной сфере. Также он сказал, что Тегеран имеет право довести уровень обогащения урана до 20%. Но при этом он уточнил, что Иран в данный момент не намерен возобновлять обогащение урана на 20% и вместо этого сосредоточится на увеличении запасов урана, обогащенного на 4,5%.

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