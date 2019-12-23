Этот контент был опубликован 23 декабря 2019 г. 10:50

Дубай. 23 декабря. ИНТЕРФАКС - Второй контур ядерного реактора на тяжелой воде в Араке будет запущен в понедельник в присутствии главы Организации по атомной энергии Ирана Али Акбара Салехи, сообщили иранские СМИ.

Тяжеловодный реактор в Араке состоит из двух контуров. Первый отводит тепло из сердцевины реактора, а второй контур отвечает за передачу тепла от первого контура к градирням и внешней среде.

В соответствии с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы реактор в Араке подлежит реконструкции с тем, чтобы он не мог производить оружейный плутоний.

Кроме того, СВПД установил количественный предел в 130 кг для тяжелой воды, которую Иран может оставлять у себя, а свыше этого объема Тегеран должен отправлять за рубеж.

Комиссию по модернизации Арака возглавляли США до их решения выйти из СВПД в мае 2018 года. Сейчас на посту председателя комиссии США сменила Великобритания.

В рамках объявленного в мае этого года поэтапного сокращения своих обязательств в рамках СВПД Иран решил прекратить вывоз из страны тяжелой воды, вырабатываемой в Араке, и не исключил возможности отказа от модернизации тяжеловодного реактора.

1ак др

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