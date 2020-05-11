Этот контент был опубликован 11 мая 2020 г. 6:00

Пекин. 11 мая. ИНТЕРФАКС - В Китае в апреле текущего года объем розничных продаж легковых автомобилей сократился по сравнению с апрелем 2019 года на 5,6%, сообщила на брифинге Китайская ассоциация автопроизводителей.

Падение спроса обусловлено эпидемией коронавируса в стране в начале года.

Вместе с тем, как сообщил журналистам представитель ассоциации, в последнее время наблюдается тенденция к возобновлению роста продаж после того, как в стране уровень опасности распространения инфекции был определен как низкий.

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