На 95-м году жизни умер французский шансонье Шарль Азнавур
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Париж. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Известный французский шансонье Шарль Азнавур умер в возрасте 94 лет, сообщают в понедельник французские СМИ со ссылкой на представителя исполнителя.
Шарль Азнавур - французский певец, композитор, писатель и актер армянского происхождения. В 1998 году по итогам совместного опроса журнала "Тайм" и телеканала Си-Эн-Эн Ш.Азнавур был признан лучшим эстрадным исполнителем XX века.
За время своей карьеры он записал более 1300 песен и сыграл более чем в 60 фильмах.
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Интерфакс