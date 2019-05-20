Этот контент был опубликован 20 мая 2019 г. 20:57

Париж. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Мужчина, забравшийся в Париже на Эйфелеву башню, уже более четырех часов остается на одном из пролетов и отказывается слезть, сообщает французское телевидение.

Спасатели работают на месте происшествия, но пока не могут убедить мужчину следовать их указаниям. На видеокадрах видно, что рядом с мужчиной на высоте находится спасатель. По всей видимости, он ведет переговоры с ним, однако тот отказывается спускаться.

Согласно информации некоторых парижских СМИ, мужчина грозился совершить самоубийство.

Между тем, на сайте одной из главных достопримечательностей Парижа по-прежнему указано, что Эйфелева башня закрыта для посещения.

Ранее в понедельник сообщалось, что неизвестный мужчина забрался на Эйфелеву башню. Посетителей эвакуировали.

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