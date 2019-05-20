Этот контент был опубликован 20 мая 2019 г. 22:31

Нью-Йорк (ООН). 20 мая. ИНТЕРФАКС - Британский постпред при ООН Джонатан Аллен попытался прервать выступление в Совбезе российского коллеги Василия Небензи, но потерпел неудачу.

После голосования, в ходе которого СБ ООН большинством голосов заблокировал проведение заседания по принятому на Украине закону о языке, Небензе было предложено сделать заявление, поскольку заседание было созвано по запросу Москвы.

Однако Аллен по прошествии нескольких минут попытался прервать выступление. Он отметил, что по итогам голосования заседание не проводится, соответственно постпред РФ при ООН, обстоятельно выражая позицию своей страны по Украине, "проявляет неуважение к совету". По его словам, Небензя решил не просто сделать "ограниченное количество" комментариев с пояснением того, почему РФ голосовали за проведение обсуждения , а выступить с полноценной речью. Аллен усомнился, что российская сторона действует правомерно.

В ответ на это Небензя задал вопрос своему британскому коллеге, в соответствии с какими критериями он делает вывод о содержании его речи. После этого он попросил разрешения у председателя Совбеза продолжать выступление, и, получив его, возобновил изложение своей позиции по языковой проблеме на Украине.

Ранее сообщалось, что СБ ООН большинством голосов отказался проводить обсуждение тему украинского закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

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