Небензя заявил о возможности принятия крайних мер воздействия на террористов в Идлибе
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*** Боевикам в Идлибе нужно побыстрее отмежеваться от террористов
Нью-Йорк (ООН). 17 октября. ИНТЕРФАКС - Находящиеся в сирийской провинции Идлиб боевики должны побыстрее отмежеваться от непримиримых террористических группировок, в отношении которых могут быть приняты меры воздействия, заявил в среду постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Им (боевикам - ИФ) нужно как можно быстрее сделать этот выбор", - сказал он на заседании СБ ООН.
Российский дипломат отметил, что в случае с непримиримыми террористическими группировками возможны "крайние меры воздействия".
1во пч
Интерфакс