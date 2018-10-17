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Этот контент был опубликован 17 октября 2018 г. 17:28 17.10.2018 - 17:28

*** Боевикам в Идлибе нужно побыстрее отмежеваться от террористов

Нью-Йорк (ООН). 17 октября. ИНТЕРФАКС - Находящиеся в сирийской провинции Идлиб боевики должны побыстрее отмежеваться от непримиримых террористических группировок, в отношении которых могут быть приняты меры воздействия, заявил в среду постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Им (боевикам - ИФ) нужно как можно быстрее сделать этот выбор", - сказал он на заседании СБ ООН.

Российский дипломат отметил, что в случае с непримиримыми террористическими группировками возможны "крайние меры воздействия".

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