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Этот контент был опубликован 9 октября 2018 г. 22:45 09.10.2018 - 22:45

Нью-Йорк (ООН). 9 октября. ИНТЕРФАКС - Глава российской дипмиссии при ООН Василий Небензя заявил о готовности работать с любым постпредом США при Всемирной организации, но сожалеет, что его американская коллега Никки Хейли покинет свой пост.

"То, что мы слышали сегодня - это было ее (Н.Хейли - ИФ) решение. Мы должны его уважать. Я сожалею, что она покидает (свой пост - ИФ), у нас были хорошие рабочие отношения, несмотря на все разногласия, которые были и остаются", - сказал В.Небензя журналистам во вторник.

По его словам, Н.Хейли "харизматичная личность".

"Она была другом для всех нас. За дверями зала заседаний Совета Безопасности все мы поддерживаем очень дружеские отношения", - отметил российский постпред.

При этом он подчеркнул, что "готов работать с любым постпредом, которого выдвинет и назначит президент США и одобрит сенат".

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что уходящая в отставку постпред США при ООН Никки Хэйли официально покинет свой пост в конце этого года.

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