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Этот контент был опубликован 17 сентября 2018 г. 18:18 17.09.2018 - 18:18

Нью-Йорк (ООН). 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Россия не оказывала давление на группу экспертов СБ ООН при подготовке доклада по санкциям в отношении КНДР, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Русские, мол, пытаются оказать давление на группу экспертов. Хотели бы раз и навсегда положить конец этим инсинуациям", - сказал В.Небензя, выступая на заседании СБ ООН.

"В реальности дело обстоит так, что работа группы, которая по независящим от нас причинам приобрела крайне политизированный характер, оказалась в заложниках видения Вашингтона. Группа должна руководствоваться принципами объективности и беспристрастности. К сожалению, подготовленный ею документ в первой его редакции не отвечал этим стандартам", - добавил он.

"В этой связи нами и другими членами комитета были высказаны определенные замечания, которые были восприняты экспертами правильно и в последующем были учтены при подготовке передачи доклада в Совет безопасности", - пояснил В.Небензя.

"Нашу точку зрения не брали в расчет. Неудивительно, что мы настаивали на отражении нашей позиции в данном документе. Еще раз подчеркну: речь идет не о давлении на независимую группу экспертов, а о соблюдении правил процедуры комитета Совета безопасности 1718", - заключил постпред РФ при ООН.

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