Этот контент был опубликован 6 января 2020 г. 20:12

Нью-Йорк (ООН). 6 января. ИНТЕРФАКС - Перспективы выработать заявление Совета Безопасности ООН в связи гибелью иранского генерала Касема Сулеймани нулевые, заявил постпред РФ при Всемирной организации Василий Небензя.

"Мы это не обсуждали, особенно сегодня. И вы конечно хорошо понимаете, что перспективы такого заявления нулевые", - заявил Небензя журналистам в штаб-квартире ООН после закрытых консультаций по Ливии.

О гибели Сулеймани в Багдаде стало известно в пятницу, 3 января. Операция по его устранению была проведена в Ираке американскими военными по указанию президента США Дональда Трампа.

В понедельник руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи совершил погребальный намаз в память генерала Сулеймани, церемония прошла в тегеранском университете.

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