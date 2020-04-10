Этот контент был опубликован 10 апреля 2020 г. 2:09

Нью-Йорк (ООН). 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе закрытой встречи Совета Безопасности по коронавирусу заявил о необходимости преодолеть предрассудки и фобии между странами, чтобы победить в войне против "невидимого врага".

"Это война. Война против невидимого врага. Чтобы победить его и преодолеть его последствия, нам необходимо также преодолеть наши предрассудки, фобии, ненависть, недоверие, подозрения", - сказал Небензя.

По его словам, "сейчас не время обвинять и показывать пальцем, пришло время помогать, делиться опытом, слушать друг друга и находить способы работать совместно".

"Говорить, что пандемия не повлияет на поддержание международного мира и безопасности, было бы просто неправильно. Мы убеждены, что ответ на эту глобальную угрозу также должен быть глобальным", - подчеркнул Небензя.

Он отметил, что "Большая двадцатка" также "должна играть роль в рамках экономической повестки, помогать в разработке общих рамок для экономических мер в целях восстановления мировой экономики после шока, вызванного пандемией".

"Время делать выводы и извлекать уроки из нынешнего кризиса еще не пришло. Так что давайте не будем торопиться. Но оно обязательно придет. И это будет испытание нашей зрелости, как индивидуальной, так и национальной", - заключил российский постпред.

Совет Безопасности в четверг провел первое заседание по коронавирусу в режиме видеосвязи. Оно длилось почти три часа. Члены Совета обсудили вопросы, которые подпадают под мандат СБ: проведение миротворческих операций и гуманитарных миссий на фоне пандемии и призыв Гутерриша к немедленному повсеместному прекращению боевых действий.

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