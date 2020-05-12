Этот контент был опубликован 13 мая 2020 г. 0:35

Нью-Йорк. 13 мая. ИНТЕРФАКС - Постпред РФ при ООН Василий Небензя не видит никаких причин для продления в Совете Безопасности эмбарго на поставки вооружения в Иран.

"Я не вижу никаких причин, по которым в отношении Ирана должно быть введено оружейное эмбарго. Оно истекает 18 октября, это была временная мера. И для нас это очевидно", - сказал Небензя журналистам в ходе пресс-конференции по видеосвязи.

"На самом деле, это было и не эмбарго, давайте называть вещи своими именами. Конечно, де-факто вы можете назвать это эмбарго. Но это режим, в соответствии с которым Иран может импортировать оружие на основании решений Совета Безопасности", - пояснил российский постпред.

Ранее глава госдепартамента США Майк Помпео заявил, что американская администрация готова работать в СБ ООН над вопросом продления оружейного эмбарго против Ирана.

Помпео отметил, что если эти усилия не принесут результата, то США "изучат, какие есть альтернативные варианты, чтобы добиться поставленной задачи".

Он также призвал Совет безопасности ООН продлить эмбарго на поставки вооружений Ирану.

В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил "Интерфаксу", что для России вопрос с действием оружейного эмбарго в отношении Ирана закрыт.

"Для нас вопрос с действием нынешнего режима в сфере поставок вооружений Ирану и поставок вооружений из Ирана, полностью закрыт с принятием резолюции 2231. Этот режим истечет в октябре текущего года", - сказал замминистра, комментируя заявления госсекретаря США Майка Помпео.

Резолюция СБ ООН 2231, принятая в июле 2015 года, вводит запрет на поставки Ирану тяжелого вооружения до 18 октября 2020 года и ракетного вооружения до 2023 года.

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