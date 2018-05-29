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Этот контент был опубликован 30 мая 2018 г. 0:28 30.05.2018 - 00:28

Нью-Йорк (ООН). 30 мая. ИНТЕРФАКС - Россия настаивает на проведении независимого и заслуживающего доверия расследования крушения пассажирского самолета рейса MH17 на востоке Украины и готова оказать всевозможное содействие следствию, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, комментируя призывы некоторых стран признать роль РФ в крушении "Боинга".

"Наше отношение к трагедии спустя четыре года нисколько не изменилось. Мы возмущены этим ужасным происшествием, глубоко скорбим о жертвах и сочувствуем их родным и близким. Мы настаиваем на проведении заслуживающего доверия расследования. Истинные виновные за него должны быть определены на основе достоверных доказательств и привлечены к ответственности", - сказал он, выступая на заседании СБ ООН по ситуации на востоке Украины.

В.Небензя напомнил, что "министр иностранных дел Нидерландов сегодня (во вторник - ИФ) сообщил о выдвинутом Нидерландами и Австралией безапелляционном требовании к России признать свою вину".

"Хочу еще раз напомнить, если вы об этом забыли, с Россией на языке ультиматумов разговаривать никому не позволим", - заявил российский дипломат.

Он подчеркнул, что Россия "подтверждает свою готовность оказывать всевозможное содействие по-настоящему транспарантному и независимому следствию и не может принять беспочвенных выводов ССГ (Совместной следственной группы)".

"Учитывая то, какими дурными методами работают сегодня отдельные государства, мы можем доверять только тем расследованиям, полноправным участником которых является Россия", - добавил В.Небензя.

Ранее в ходе заседании СБ ООН американский постпред при ООН Никки Хейли вслед за Нидерландами призывала Россию признать свою роль в крушении пассажирского самолета рейса MH17 на востоке Украины.

"Мы приветствуем информацию, представленную Совместной следственной группой на прошлой неделе (...). Мы поддерживаем призыв Австралии и Нидерландов к России признать свою роль в этой трагедии и сотрудничать для того, чтобы наказать виновных в том, что был сбит рейс MH17", - заявила она.

В прошлый четверг в Совместной следственной группе (ССГ), в которую входят специалисты из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, заявили, что ракета класса "земля-воздух", сбившая пассажирский самолет на востоке Украины, состояла на вооружении 53-й зенитной ракетной бригады российских ВС, дислоцирующейся в районе Курска.

Со своей стороны МИД РФ в четверг назвал голословной версию о том, что малазийский "Боинг" был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 г. в результате попадания в него ракеты зенитного ракетного комплекса "Бук", доставленного с территории России. "Налицо образец голословных обвинений с целью дискредитации нашей страны в глазах международного сообщества", - говорится в заявлении МИД РФ.

В Минобороны РФ, в свою очередь, подчеркнули, что российские военные не причастны к крушению "Боинга".

Йф тг

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