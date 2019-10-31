Этот контент был опубликован 31 октября 2019 г. 22:30

Нью-Йорк (ООН). 1 ноября. ИНТЕРФАКС - Постпред РФ при ООН Василий Небензя предложил коллегам по Совету Безопасности решительно осудить нападение косовской полиции 28 на сотрудников миссии Организации в Косово, в том числе на российского дипломата Михаила Краснощекова.

"Требуем расследования и наказания виновных в этом преступлении. Полагаем, что Совет Безопасности должен решительно осудить это преступление против персонала МООНК (миссии ООН в Косово -ИФ)", - сказал Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по Косово.

Он сообщил, что Россия подготовила проект заявления председателя Совета Безопасности, и выразил надежду, что члены СБ "смогут его одобрить".

Небензя отметил, что Москва "согласна с выводом представителя ООН в отношении инцидента на севере Косово с избиением и задержанием косово-албанским спецназом 28 мая сотрудников МООНК, а именно российского гражданина Михаила Краснощекова и гражданина Сербии Даяна Димовича".

"Данные выводы совпадают с результатом проведенного Следственным комитетом России расследования", - заявил российский постпред, добавив, что озвученные в ходе заседания подробности произошедшего 28 мая шокируют.

"Приведенная картина свидетельствует о незрелости косово-албанских силовых структур и их низкой культуре. Ставить в данном ключе вопрос о присоединении Косово к международным организациям, в том числе к ИНТЕРПОЛу, считаем ошибочным и беспочвенным", - заявил Небензя.

Он также отметил, что в ходе заседания СБ посол Косово в США Влёра Читаку "прямым текстом подтвердила, что мечта властей Приштины, чтобы МООНК как можно скорее покинула край, чтобы никто не мог наблюдать за тем беззаконием, которое там творится".

Ранее спецпредставитель генсека ООН и глава миссии ООН в Косово Захир Танин, зачитывая на заседании Совета факты из доклада группы по расследованию нападения, потребовал немедленно прекратить уголовное расследование в отношении российского дипломата, сотрудника миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова.

"Все продолжающиеся уголовные дела против двух сотрудников МООНК (миссии ООН в Косово -ИФ) должны таким образом прекращены немедленно", - сказал он.

Он подчеркнул, что "власти Косово должны провести расследование в отношении тех косовских полицейских, которые участвовали в этих инцидентах, а соответствующие институты Косово должны предпринять шаги для обеспечения неповторения таких инцидентов".

Утром 28 мая подразделения косовского спецназа вошли на территории четырех общин, в которых проживают сербы. В акции, которая, по свидетельствам очевидцев и журналистов, сопровождалась чрезмерным применением силы, были задействованы 73 спецавтомобиля. Сообщалось о задержании около 30 человек, среди задержанных были полицейские. Представители косовских властей заявили, что на севере края проходила акция по борьбе с организованной преступностью, которую одобрила прокуратура Приштины.

Российский дипломат, сотрудник миссии ООН в Косово Михаил Краснощеков был избит и задержан возле баррикад в районе операции косовского спецназа в общине Зубин Поток на севере края.

По версии косовской стороны, Краснощеков находился возле баррикад вместе с сербами, которые мешали проведению операции косовского спецназа.

Сербские СМИ в свою очередь сообщают, что косовские спецназовцы избили Краснощекова за то, что он говорил на сербском языке.

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