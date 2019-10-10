Этот контент был опубликован 10 октября 2019 г. 20:17

*** Действия Турции являются результатом действий коалиции на северо-востоке Сирии

Нью-Йорк (ООН). 10 октября. ИНТЕРФАКС - Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что в ходе военной операции Турции на севере Сирии всем сторонам следует проявить сдержанность.

"В ходе этой операции все стороны должны проявить максимальную сдержанность", - заявил он журналистам в штаб-квартире ООН по итогам экстренно созванных закрытых консультаций Совета Безопасности в связи с действиями Турции в Сирии.

По его словам, военная операция Турции "стала результатом демографического инжиниринга, который некоторые партнеры по коалиции проводили на севере-востоке Сирии".

"Мы в течение долгого времени предупреждали их не экспериментировать с этим, не причислять арабские племена, которые традиционно там живут, к курдским", - подчеркнул Небензя.

Кроме того, постпред РФ при ООН заявил, что Москва "призывала курдов участвовать в прямом диалоге с правительством Сирии".

"Но, как вы знаете, они предпочли других покровителей. Вы видите, что происходит теперь", - отметил он.

Закрытая встреча Совбеза состоялась в четверг по инициативе пяти европейских членов Совета - Франции, Великобритании, Германии, Польши, Бельгии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября сообщил о начале турецкой военной операции "Родник мира" в Сирии. По его словам, целью этой операции является борьба против курдских боевиков и террористов из группировки ИГ (запрещена в РФ) в приграничных районах на северо-востоке Сирии.

В операции задействованы вооруженные силы Турции, а также поддерживаемая Анкарой группировка Сирийская национальная армия. Согласно плану, основной задачей является создание свободной от боевиков зоны на сирийской территории протяженностью в 480 километров и глубиной в 32 км от реки Евфрат до иракской границы.

Турция считает террористами курдские Отряды народной самообороны (YPG) из-за их связей с "Рабочей партией Курдистана", которая внесена Анкарой в список террористических организаций.

Изначально турецкая сторона согласовала с США план по созданию там зоны безопасности, свободной от курдских ополченцев и от террористов. Однако затем реализация этого совместного плана забуксовала, и Анкара решила действовать самостоятельно.

Президент США Дональд Трамп в преддверии операции решил отвести на новые позиции часть американских военных на севере Сирии. Это сделано, чтобы они не находились в районе боевых действий. Вместе с тем, в американском конгрессе представители обеих партий раскритиковали решение американского президента, сочтя, что он фактически бросил на произвол судьбы курдов, помогавших в свое время США бороться против террористической группировки ИГ.

В странах ЕС призвали Анкару прекратить операцию. А генсек НАТО Йенс Столтенберг занял более мягкую позицию, отметив, что турецкие военные должны действовать осторожно и проявлять сдержанность.

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