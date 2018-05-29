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Этот контент был опубликован 30 мая 2018 г. 0:17 30.05.2018 - 00:17

Нью-Йорк (ООН). 30 мая. ИНТЕРФАКС - Постпред РФ при ООН Василий Небензя предположил, что Киев обвинит Россию в убийстве журналиста Аркадия Бабченко, так как подобные обвинения уже звучали ранее.

"Независимых и оппозиционных журналистов убивают, преступления не расследуются. Только что сегодня в Киеве был убит российский гражданин журналист Аркадий Бабченко. Это произошло несколько часов назад. Можно предположить, что украинская власть обвинит в этом Россию, это уже происходило не раз до этого", - сказал В.Небензя, выступая на заседании СБ ООН по ситуации на востоке Украины.

По его словам, "другие журналисты убегают из страны от преследований, а если нет, их арестовывают, как Кирилла Вышинского, украинского гражданина, главу "РИА-новости Украина"".

Кроме того, постпред РФ при ООН также отметил, что представители СМИ, офисы телеканалов, дома их владельцев "подвергаются нападениям националистов".

"9 мая радикалы совершили попытку поджога офиса телеканала "Интер" за трансляцию концерта в честь Дня Победы", - привел он в качестве примера один из случаев нападения.

Как сообщалось, российский писатель и журналист Аркадий Бабченко во вторник был застрелен в спину у себя дома в Днепровском районе Киева.

Украинский народный депутат Антон Геращенко уточнил, что А.Бабченко был застрелен в Киеве на пороге своей квартиры.

"В доме закончился хлеб. Аркадий пошёл в магазин. Убийца его поджидал на лестничной клетке в подъезде. Когда Аркадий открыл дверь квартиры, убийца подло, в спину, сделал несколько выстрелов в спину Аркадию Бабченко", - написал А.Геращенко на своей страничке в соцсети "Фейсбук".

По словам А.Геращенко, "лучшие следователи будут заниматься расследованием этого жёсткого убийства".

Ранее начальник отдела коммуникаций полиции Киева Оксана Блищик сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук: "На линию 102 поступило сообщение от врачей: им позвонила женщина и сказала, что обнаружила в доме своего мужа в крови. От полученного ранения, предварительно - в спину, пострадавший скончался".

Аркадий Бабченко (1977 года рождения) - российский писатель и оппозиционный журналист, военный корреспондент, издатель. В феврале 2017 года А.Бабченко сообщил, что временно покинул Россию в связи с угрозами в свой адрес и адрес своей семьи. После этого он жил в Праге, затем в Израиле, с августа 2017 года находился в Киеве.

Йф тг

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