Этот контент был опубликован 20 мая 2019 г. 22:45

Нью-Йорк (ООН). 20 мая. ИНТЕРФАКС - Просьба России созвать в понедельник заседание Совета безопасности ООН в связи с принятием Верховной Радой Украины закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" не связана с инаугурацией президента Владимира Зеленского, заявил журналистам в штаб-квартире ООН Василий Небензя.

"Нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Он пояснил, что "дата инаугурации не была известна, когда Россия запрашивала (заседание СБ ООН - ИФ)".

В Киеве в понедельник, 20 мая, прошла церемония инаугурации шестого президента Украины Владимира Зеленского, избранного 21 апреля во втором туре очередных выборов президента страны (первый тур которых состоялся 31 марта).

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