Нью-Йорк (ООН). 26 апреля. ИНТЕРФАКС - Решение России упростить процедуру предоставления российского гражданства жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины не предоставляет угрозу международному миру и безопасности, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Этот вопрос не представляет никакой угрозы международному миру и безопасности", - заявил В.Небензя на заседании СБ ООН по Украине
При этом он поблагодарил докладчиков от ООН и ОБСЕ за брифинги на заседании Совета Безопасности и отметил, что "не понял, какое отношение эти брифинги имели к тому вопросу, который по просьбе украинской стороны привел в этот зал сегодня (в четверг - ИФ), и как этот вопрос соотносится с Минскими соглашениями".
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