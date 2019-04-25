Этот контент был опубликован 25 апреля 2019 г. 23:06

Нью-Йорк (ООН). 26 апреля. ИНТЕРФАКС - Решение России упростить процедуру предоставления российского гражданства жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины не предоставляет угрозу международному миру и безопасности, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Этот вопрос не представляет никакой угрозы международному миру и безопасности", - заявил В.Небензя на заседании СБ ООН по Украине

При этом он поблагодарил докладчиков от ООН и ОБСЕ за брифинги на заседании Совета Безопасности и отметил, что "не понял, какое отношение эти брифинги имели к тому вопросу, который по просьбе украинской стороны привел в этот зал сегодня (в четверг - ИФ), и как этот вопрос соотносится с Минскими соглашениями".

1йф гс

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!