*** Российский постпред вступил в словесную перепалку с представителем Британии, пытавшимся остановить его выступление
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Нью-Йорк (ООН). 20 мая. ИНТЕРФАКС - Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал блокировку обсуждения в Совете Безопасности темы украинского закона о языке проявлением двойных стандартов.
"Мы глубоко сожалеем, что ряд делегаций все же пошел на проявление двойных стандартов при обсуждении украинского вопроса в Совете Безопасности ООН. Нам очевидно, что эта тема для вас неприятна, потому что не позволяет оправдывать ваших подопечных в Киеве", - сказал российский дипломат.
Британский постпред при ООН Джонатан Аллен попытался прервать выступление в СБ российского коллеги, но потерпел неудачу.
Он отметил, что по итогам голосования заседание не проводится, соответственно, постпред РФ при ООН, обстоятельно выражая позицию своей страны по Украине, "проявляет неуважение к совету". По его словам, Небензя решил не просто сделать "ограниченное количество" комментариев с пояснением того, почему РФ голосовали за проведение обсуждения, а выступить с полноценной речью. Аллен усомнился, что российская сторона действует правомерно.
В ответ на это Небензя задал вопрос своему британскому коллеге, в соответствии с какими критериями он делает вывод о содержании его речи. После этого он попросил разрешения у председателя Совбеза продолжать выступление, и, получив его, возобновил изложение своей позиции по языковой проблеме на Украине.
Ранее в понедельник большинство членов Совбеза ООН не поддержали предложение России провести встречу в связи с принятым на Украине законом о языке.
Так, пять членов Совета Безопасности ООН высказались в поддержку заседания, еще шестеро - против, и четыре страны воздержались.
Представители Франции, Германии и США заявили, что намерены заблокировать заседание, считая его несвоевременным. Небензя подверг их позицию критике.
Ожидалось, что СБ ООН в понедельник проведет заседание, которое будет посвящено принятию на Украине закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Его проведение запросила Россия.
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