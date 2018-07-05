Небензя: члены Совбеза ООН не смогли выработать заявление для прессы по итогам закрытых консультаций по Сирии
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Нью-Йорк (ООН). 5 июля. ИНТЕРФАКС - Члены Совета Безопасности ООН не смогли выработать заявление для прессы по итогам закрытых консультаций по Сирии, потому что Россия фокусируется на борьбе с террористами на юго-западе страны, а не на прекращении боевых действий, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Потому что они сфокусированы на прекращении боевых действий, а мы сосредоточены на борьбе с террористами", - сказал он после консультаций журналистам, поясняя, почему не было принято совместное заявление.
В.Небензя отметил, что РФ согласна с другими членами Совета, что "необходимо предоставить гуманитарный доступ к тем, кто в этом нуждается".
При этом он сообщил, что у России есть вопросы к числу гражданских лиц, которые нуждаются в помощи.
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Интерфакс