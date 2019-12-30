Лондон. 30 декабря. INTERFAX ENERGY - Производители сланцевых углеводородов в США на протяжении многих лет сталкиваются с низкой маржой и растущим объемом задолженности, несмотря на активный рост добычи нефти, газа и СПГ в результате сланцевой революции. На текущий момент в отрасли наметились растущие признаки структурных изменений.

Управление США по энергетической информации (EIA) прогнозирует рост добычи нефти в Штатах всего на 0,9 млн баррелей в сутки в 2020 году по сравнению с ростом на 1,6 млн баррелей в сутки в 2018 году и 1,3 млн баррелей в сутки в 2019 году, поскольку снижение цен и существенное долговое бремя ограничивают капитальные затраты производителей сланцевых углеводородов.

EIA также прогнозирует, что годовая добыча газа в США вырастет до 983 млрд кубометров в 2020 году, увеличившись на 3,2% с 952 млрд кубометров в 2019 году. Это существенно медленнее, чем рост на 10%, наблюдаемый в период между 2018 и 2019 годами.

Chevron сообщила в ходе телефонной конференции с инвесторами по итогам третьего квартала в декабре, что планирует списать стоимость своих активов по добыче сланцевого газа в Аппалачи. Новость стала неожиданностью для сланцевого сектора, активность которого подогревалась растущим уровнем задолженности компаний, в некоторых случаях доходившей до неконтролируемых масштабов после обвала цен на нефть в 2016 году.

Chevron является крупным арендатором на сланцевых месторождениях Marcellus и Utica, преимущественно расположенных на юго-западе Пенсильвании, востоке Огайо и Западной Вирджинии. Компания владеет более чем 750 тыс. акров (303,5 тыс. гектаров) в двух формациях. В числе списанных активов также окажется нефтяная платформа Big Foot в глубоководной части Мексиканского залива США, производство на которой началось в прошлом году. Chevron также сообщила, что рассмотрит возможность продажи своей доли в СПГ-проекте Kitimat в Канаде.

Решение говорит о том, что планы компаний, касающиеся капитальных затрат, стали носить более целевой характер. Chevron сообщила, что все еще планирует в следующем году потратить $4 млрд в Пермском бассейне и $1 млрд - на международные сланцевые проекты.

В регионе Пермского бассейна, охватывающем Техас и Нью-Мексико, Chevron принадлежит 1,7 млн акров сланцевых месторождений и ограниченные ресурсы в бассейнах Делавэра и Мидленда. Компания также владеет 215 тыс. акров на месторождении Duvernay в Альберте и долей в размере 50% в бассейнах Хорн и Лиард в провинции Британская Колумбия. Кроме того, Chevron владеет правами на разведку и разработку на месторождении Vaca Muerta в аргентинской провинции Неукен.

В число сделок поглощения в секторе в текущем году вошла покупка компанией Occidental Petroleum производителя нефти и газа Anadarko Petroleum за $38 млрд. Occidental в мае сделала более высокое предложение, чем Chevron. Сделка была закрыта в августе. Ожидается, что Occidental осуществит продажу активов, вероятно, из числа тех, которые находятся в Пермском бассейне и Мексиканском заливе, чтобы профинансировать приобретение.

Occidental владеет около 2,7 млн акров в Пермсом бассейне и в результате сделки с Anadarko приобретет дополнительно 240 тыс. акров в крайне перспективном с точки зрения добычи месторождении.

Волна мега-слияний, ожидавшаяся после сделки с Occidental, происходит более медленными темпами. Однако несколько менее крупных компаний в Пермском бассейне и других регионах добычи сланцевой нефти в США уже заключили ряд сделок, при этом ожидается, что консолидация усилится на фоне растущей задолженности компаний, что может привести к банкротству некоторых наиболее уязвимых фирм.

Parsley Energy в сентябре сообщила, что приобретет Jagged Peak Energy в рамках сделки стоимостью около $2,3 млрд, включая чистый долг Jagged Peak в размере $625 млн. В результате сделки компания получила 267 тыс. акров в Пермском бассейне, включая 147 тыс. акров в бассейне Мидленда и 120 тыс. акров в бассейне Делавэра.

EP Energy Corp., со штаб-квартирой в Хьюстоне, ведущий производитель нефти на месторождении Eagle Ford, объявила о банкротстве в начале октября. Компания отчиталась об активах в размере $4,1 млрд по сравнению с задолженностью в размере $4,9 млрд, сославшись на "сложную динамику в связи со снижением цен на сырье".

Chesapeake Energy, базирующаяся в Оклахоме, также переживает непростые времена из-за снижения цен на нефть и газ в США: акции компании упали ниже $1 с зафиксированного в 2008 году пикового значения в $60. Долг компании составляет около $10 млрд из-за накопленных убытков от инвестиций в месторождения Marcellus, Barnett и Haynesville.

В начале ноября Chesapeake предупредила, что, если цены на нефть и газ останутся низкими, компании будет трудно выполнить свои обязательства в течение следующего года. Как сообщается, Chesapeake ведет переговоры с Comstock Resources о продаже своих активов в бассейне Haynesville в Луизиане.

Служба энергетической информации

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