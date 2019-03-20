Брюссель. 20 марта. ИНТЕРФАКС - Председатель Евросовета Дональд Туск в среду заявил, что перенос сроков Brexit на некоторое время допустим, однако только в том случае, если парламент Великобритании одобрит соглашение между Брюсселем и Лондоном.
"После консультаций, которые я проводил в минувшие дни, я полагаю, что небольшой перенос сроков был бы возможен", - сказал он.
"Но он будет при определенных условиях - при положительных результатах голосования в Палате общин (британского парламента - ИФ) по соглашению о выходе (Великобритании из ЕС)", - добавил Д.Туск.
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