(добавлены высказывания Д.Туска в 6-7 абзацах)
Брюссель. 20 марта. ИНТЕРФАКС - Председатель Евросовета Дональд Туск в среду заявил, что перенос сроков Brexit на некоторое время допустим, однако только в том случае, если парламент Великобритании одобрит соглашение между Брюсселем и Лондоном.
"После консультаций, которые я проводил в минувшие дни, я полагаю, что небольшой перенос сроков был бы возможен", - сказал он.
"Но он будет при определенных условиях - при положительных результатах голосования в Палате общин (британского парламента - ИФ) по соглашению о выходе (Великобритании из ЕС)", - добавил Д.Туск.
В то же время он заявил, что длительность возможной отсрочки Brexit пока неизвестна.
Он добавил, что предложение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по переносу сроков Brexit вызывает "целый ряд вопросов юридического и политического свойства", и оно будет обсуждаться на саммите ЕС в четверг 21 марта.
Также Д.Туск написал на своей странице в Twitter, что несмотря на всю сложность ситуации вокруг Brexit, все равно необходимо добиваться решения этой проблемы.
"Пусть надежда на окончательный успех может казаться хрупкой, даже иллюзорной, а усталость от Brexit становится все более очевидной и оправданной, мы не можем отказаться от поисков - до самого последнего момента - положительного решения", - отметил он.
Ранее Т.Мэй заявила, что попросила ЕС о переносе срока Brexit с 29 марта на 30 июня 2019 года, и соответствующее письмо она направила в Брюссель. Ожидается, что этот вопрос будет рассмотрен лидерами стран ЕС на саммите на этой неделе.
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