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Стамбул. 26 октября. ИНТЕРФАКС - Невеста убитого саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи Хатидже Дженгиз отказалась от приглашения президента США Дональда Трампа посетить Белый дом.

В эфире турецкого телевидения она сообщила, что, по ее мнению, цель этого приглашения состоит в том, чтобы повлиять на общественное мнение в мире о США.

Журналист Дж.Хашкаджи, работавший на "Вашингтон пост", исчез 2 октября после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле.

На минувших выходных саудовское государственное телевидение сообщило, что Дж.Хашкаджи, согласно первоначальным результатам расследования, погиб в результате драки в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. В Саудовской Аравии в связи с делом Дж.Хашкаджи задержали 18 человек.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что убийство Дж.Хашкаджи было спланированным.

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Интерфакс