Нью-Йорк (ООН). 30 октября. ИНТЕРФАКС - На рассмотрение комитета Генассамблеи ООН по правовым вопросам будут вынесены рекомендации в связи невыдачей американских виз ряду делегаций, в том числе российской, где говорится о возможном созыве арбитража в случае неразрешения ситуации Генсекретарем Антониу Гутерришем.

Как рассказала "Интерфаксу" руководитель юридической службы Постпредства РФ при ООН Мария Заболоцкая, во вторник был принят доклад Комитета по сношениям со страной пребывания штаб-квартиры Организации, в котором содержится ряд рекомендаций по вопросам невыдачи виз, ограничений на передвижение дипломатов, работающих в миссиях при ООН, и конфискации американскими властями загородной резиденции российского постпредства. Данные рекомендации лягут в основу проекта резолюции Комитета по правовым вопросам (Шестого комитета), обсуждение которого запланировано на 6 ноября. Позже этот документ обретет статус резолюции Генассамблеи ООН.

"Комитет (по сношениям со страной пребывания - ИФ) в докладе призвал Генсекретаря вмешаться в ситуацию и урегулировать ее в разумное время. Если этого не произойдет, то должен быть серьезно рассмотрен вопрос о созыве арбитража", - сообщила российский дипломат.

По ее словам, в рекомендациях, которые ежегодно готовятся для Шестого комитета, в текущем году были отражены позиции заместителя генсека ООН по правовым вопросам Мигеля де Серпа Суареша относительно виз и ограничений передвижения по территории Штатов.

"Комитет выразил обеспокоенность ситуацией с невыдачей виз ряду делегаций. Была отмечена позиция Юридического советника ООН о том, что визы должны быть выданы всем делегатам, и что к постпредствам стран при ООН не применимы какие-либо ограничения, вытекающие из двусторонних отношений", - отметила она.

Кроме того, как сообщила Заболоцкая, в документе отражена позиция России по конфискованной американцами загородной резиденции постпредства РФ при ООН в Нью-Йорке.

"В Соглашении о штаб-квартире ООН в разделе 21 говорится о том, что если есть разногласия между Организацией и США по поводу Соглашения, то создается арбитраж из трех судей, который должен решить этот вопрос, и его решение будет обязательным", - рассказала представитель РФ.

Она подчеркнула, что Россия "продолжит требовать, чтобы данные вопросы были разрешены в ближайшее время, и если это не произойдет, то необходимо передать их для урегулирования в арбитраже, поскольку очевидно, что у Организации есть разногласия с США по выполнению обязательств по Соглашению о штаб-квартире ООН, в том числе в связи с невыдачей виз российским делегатам".

Заболоцкая пояснила, что голосования по проекту резолюции, где будут отражены все рекомендации Комитета, не ожидается.

"Мы исходим из того, что она будет принята консенсусом", - заявила российский дипломат.

Американские власти не выдали визы 18 представителям российской делегации в рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН. 15 октября прошло экстренное заседание Комитета по сношениям в связи с невыдачей виз ряду делегаций на мероприятия 74-й сессии Генассамблеи ООН.

1йф тг

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!