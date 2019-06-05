Москва/Белград. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Переговоры с властями Косово можно вести только после того, как они выполнят свои обязательства по заключенным с Белградом соглашениям о статусе сербских общин и отменят пошлины в отношении сербских товаров, заявил посол РФ в Сербии Александр Чепурин.

В 2013 и в 2015 годах власти Сербии и самопровозглашенного Косова заключили при посредничестве ЕС ряд соглашений о статусе и функциях сербских общин на севере края. В частности, на севере Косова должны были быть созданы сообщества сербских муниципалитетов (ССМК) с широкими полномочиями. Однако до сих пор это положение не было реализовано.

"Обратили внимание на заявления приштинских властей о намерении не допустить формирование Сообщества сербских муниципалитетов и инициировать объединение Косово с Албанией. Казалось, что всему есть предел. Ан нет", - подчеркнул Чепурин в своем микроблоге в "Твиттере".

"О чем это говорит? О неготовности и нежелании косовской верхушки выполнять свои обязательства", - отметил посол.

"А выполнение обязательств по ССМК, отмена пошлин - главные индикаторы возможности ведения с Приштиной каких-либо предметных переговоров", - заявил посол.

В ноябре прошлого года правительство Косова объявило о введении 100-процентных таможенных пошлин на все товары из Сербии, а также Боснии и Герцеговины. В Белграде этот шаг расценили как объявление торговой войны.

На прошлой неделе отношения между Белградом и Приштиной еще более накалились после того, как 28 мая подразделения косовского спецназа вошли на территории четырех общин на севере края, в которых проживают сербы, для проведения силовой операции. В акции, которая, по свидетельствам очевидцев и журналистов, сопровождалась чрезмерным применением силы. Сообщалось о задержании около 30 человек, среди которых были полицейские. Представители косовских властей утверждали, что на севере края проходила акция по борьбе с организованной преступностью, которую одобрила прокуратура Приштины.

В ходе этой акции российский дипломат, сотрудник Миссии ООН в Косово (МООНК) Михаил Краснощеков был избит и задержан. Позже власти Косова объявили его персоной нон-грата. Сам он с травами головы и лица был переправлен в белградский госпиталь.

Накануне посол РФ в Сербии встретился с главой МООНК Захиром Танином и выразил надежду на то, что ООН предпримет все меры для расследования нападения на российского сотрудника миссии.

"Это принципиальный вопрос. Если насилие совершается без последствий - оно будет продолжено. Преступники не должны остаться безнаказанными", - подчеркнул Чепурин.

1ак ри

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