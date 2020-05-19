Этот контент был опубликован 19 мая 2020 г. 17:11

Нью-Йорк (ООН). 19 мая. ИНТЕРФАКС - Обе стороны ливийского конфликта настолько не доверяют друг другу, что это делает невозможным имплементацию договоренностей о прекращении огня, заявил во вторник постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Недоверие настолько велико, что добиться имплементации прекращения огня между сторонами невозможно", - сказал он на заседании СБ ООН, которое проводится в режиме видеоконференции.

Небензя отметил, что Россия "призывает все стороны возобновить диалог при поддержке ООН". Дипломат отметил, что российская сторона готова продолжать попытки добиться такого диалога по Ливии.

Ливийская национальная армия Халифы Хафтара ведет боевые действия против сторонников признанного ООН правительства, базирующегося в Триполи. Уже несколько месяцев ни одной из сторон не удается добиться окончательной военной победы.

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