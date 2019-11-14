Этот контент был опубликован 14 ноября 2019 г. 14:48

Брюссель. 14 ноября. ИНТЕРФАКС - Главный научный сотрудник брюссельского "Института Восток - Запад" Данила Бочкарев заявил, что не видит никаких открытий и неожиданностей в принятом бундестагом законопроекте, вносящем в законодательство ФРГ изменения в соответствии с поправками к газовой директиве ЕС.

"В принципе ничего нового не произошло. Германия просто имплементировала газовую директиву ЕС в свое законодательство. Каждое государство-член Евросоюза обязано изменить законодательство и включить в него положения директивы до 24 февраля 2020 года. Документ должен еще быть одобрен бундесратом и подписан президентом", - так Бочкарев прокомментировал "Интерфаксу" состоявшееся накануне голосование в немецком парламенте.

"В любом случае пока это никак не отражается на "Газпроме", и многое будет зависеть от решения германского энергорегулятора", - считает Бочкарев.

"Следует отметить, что непонимание отдельных моментов этого документа связано c тем, что закон практически слово в слово копирует газовую директиву. Директива сама по себе является неясным документом с рядом понятий и формулировок, допускающих двойное толкование. Это не вызывает удивления, если мы вспомним, с какой спешкой принимался данный весьма политизированный документ", - сказал собеседник агентства.

По словам эксперта, отсутствие "оценки воздействия" (impact assessment) документа на энергорынки ЕС и привело к обилию противоречий и неточностей в газовой директиве.

Бундестаг 13 ноября принял поправки к газовой директиве ЕС. Сама директива вступила в силу в мае, страны-члены ЕС обязаны до 24 февраля 2020 года закрепить ее в национальном законодательстве. Директива направлена на регулирование деятельности газопроводов третьих стран на территории Евросоюза: теперь газопроводы третьих стран должны соответствовать требованиям, которые применяются к внутренним газопроводам ЕС - и касается, таким образом, в первую очередь, "Северного потока-2".

Среди главных положений директивы - разделение компаний, поставляющих газ, и компаний, его транспортирующих. Это означает, что компания-оператор "Северного потока-2" должна быть независимой от "Газпрома", а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков. Исключения возможны, но только с одобрения Еврокомиссии.

1ов яч

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!