Этот контент был опубликован 20 марта 2019 г. 7:26

Пекин. 20 марта. ИНТЕРФАКС - В процессе реализации выдвинутой Китаем инициативы формирования нового "Шелкового пути", названного "Один пояс, один путь", неизбежно возникнут аспекты недопонимания, заявил замминистра иностранных дел КНР Ван Чао.

"Думаю, что все новое должно пройти процесс развития", - сказал дипломат на брифинге, посвященном предстоящей поездке председателя КНР Си Цзиньпина по странам Европы.

Замглавы МИД Китая отметил: "Трудно избежать ошибочного понимания, возникающего в процессе реализации инициативы "Один пояс, один путь". Конечно, лучшим доказательством являются факты".

По словам дипломата, к настоящему времени соглашения об участии в программе уже подписали более 150 стран, районов и международных организаций мира.

Ранее МИД Китая сообщил, что глава китайского государства Си Цзиньпин с 21 по 26 марта посетит с государственными визитами Италию, Францию и Монако.

Италия, которая поддержала китайскую инициативу, намерена направить в Пекин на второй саммит по "Одному поясу, одному пути", который запланирован на апрель, высокопоставленную делегацию.

Ван Чао также сообщил, что в Италии Си Цзиньпин проведет переговоры с итальянским президентом Серджо Маттареллой и премьером Джузеппе Конте. Ожидается подписание документов о сотрудничестве в сфере инфраструктуры, машиностроения и финансов.

Во Франции, сообщил замминистра, Си Цзиньпин и президент Эмманюэль Макрон будут присутствовать на подписании компаниями двух стран соглашений о сотрудничестве в области энергетики, транспорта, сельского хозяйства, финансов, культуры и науки и техники.

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