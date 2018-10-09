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Лондон. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Первый министр Шотландии Никола Стерджен во вторник на съезде возглавляемой ею Шотландской национальной партии заявила, что решить все проблемы региона, связанные с Brexit, можно лишь при условии независимости Шотландии от Великобритании.

"Brexit - это серьезная проблема для Шотландии. И единственное решение - это независимость Шотландии", - сказала она.

Она добавила, что решение британских властей о выходе Великобритании из ЕС было принято с неуважением к Шотландии и к ее интересам, и это демонстрирует, по мнению Н.Стерджен, неравноправие между собой различных частей Соединенного Королевства.

В ходе референдума в июне 2016 года большинство жителей Британии (51,9%) высказались за выход страны из состава ЕС. Ожидается, что Великобритания и ЕС в октябре-ноябре 2018 года завершат переговоры и согласуют договоренность о выходе Великобритании из ЕС. Однако в последнее время политики все реже высказывают убежденность в том, что этот срок удастся соблюсти.

Так, во вторник британский министр по Brexit Доминик Рааб заявил, что Лондону и Брюсселю вряд ли удастся добиться прорыва по поводу Brexit на саммите лидеров ЕС, запланированном на 18 октября. В то же время он подчеркнул, что рассчитывает на успехи на саммите, и отметил, что соглашение между Лондоном и Брюсселем не стоит ожидать раньше ноября.

Великобритания официально завершит процесс выхода из Евросоюза 29 марта 2019 года.

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Интерфакс