Брюссель. 24 марта. ИНТЕРФАКС - Сторонники политики защиты климата проводят вечером в воскресенье в Брюсселе акцию перед бельгийским парламентом, блокировав одну из важнейших магистралей города - улицу Луа.

Около 300 манифестантов расположились на асфальте, скандируя лозунг, который в переводе на русский означает: "Повышение температуры на 1,2,3 градуса - это преступление против человечества".

Организаторы утверждают, что намерены провести ночь перед парламентом, требуя принятия застрявшего в нем закона о климате, и обещают оставаться здесь даже до утра вторника.

Акция, которую инициировали несколько общественных организаций, имеет целью оказать давление на парламентариев, чтобы во вторник они утвердили на уровне комитета пересмотр одной из статей конституции, введя в нее требования по защите климата. Такой специальный закон закрепил бы обязывающие цели в области климата. Законодательный проект был предложен социалистами и "зелеными", но большинство в Палате представителей отвергло его.

Острые политические дебаты по проблеме климатических изменений ведутся в Бельгии уже несколько месяцев. В поддержку специального закона по климату особенно выступает молодежь страны, которая проводит многотысячные манифестации. Но парламентский комитет по пересмотру конституции принял решение, что при нынешней легислатуре он не будет высказываться по возможным изменениям в основном законе.

СМИ сообщают, что число участников протеста у бельгийского парламента постепенно увеличивается, к первым активистам этой внезапной, несанкционированной акции в обычно запрещенном для политических манифестаций квартале присоединяются новые единомышленники. Полицейский спецназ присутствует на месте, но пока не переходит к активным действиям. Власти ведут переговоры с манифестантами, желая прекратить акцию мирным образом.

Закон о климате и неоднозначное отношение к нему в Бельгии отражают в целом ситуацию в Европейском союзе вокруг Парижского соглашения по климату 2015 года. Вопрос о борьбе с климатическими изменениями входил в повестку состоявшегося в Брюсселе 21-22 марта саммита ЕС.

Постановление саммита по данному разделу в минувшую пятницу раскритиковал президент Франции Эмманюэль Макрон. Он считает, что ЕС плохо продвигается в достижении поставленных Парижским соглашением целей.

Э.Макрон назвал "в высшей степени недостаточными" принятые саммитом заключения по климату.

"По этой части нам также нужно пробуждение. Но оно еще не произошло. Не буду вам лгать", - сказал президент журналистам, комментируя на брифинге итоги заседания Европейского совета.

По его словам, все, чего удалось добавить к очень лаконичному проекту постановления, - это обсудить данную тему до конца полугодия на другом Европейском совете. И то, потому что в сентябре предстоит участвовать в саммите ООН по климату.

"Но мы не можем довольствоваться заключениями, которые даже не осмеливаются напомнить, что мы должны достичь углеродного нейтралитета к 2050 году", - подчеркнул президент Франции.

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