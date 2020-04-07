Этот контент был опубликован 7 апреля 2020 г. 8:54

***Индийская полиция открыла расследование

Дели. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - Индийская полиция открыла расследование в отношении людей, разместивших на сайте частных объявлений сообщение о продаже "Статуи единства" - самой большой статуи в мире, возведенной в индийском штате Гуджарат.

По сообщению индийского издания Indian Express, на сайте появилось объявление, в котором говорилось: "Чрезвычайно! Продается "Статуя единства", поскольку необходимы средства для больниц и на медицинское оборудование".

Авторы объявления выставили цену в 3 млрд индийских рупий ($39,5 млн), однако позже администрация сайта удалила скандальное объявление.

Руководитель ведомства, отвечающего за сохранность статуи, Нилеш Дубэй, комментируя ситуацию, возложил ответственность за произошедшее на администрацию сайта объявлений, который не удосужился проверить объявление перед публикацией.

Indian Express отмечает, что расследование открыто по фактам "публикации и распространения слухов, а также фальсификации".

Сейчас правоохранительные органы Индии пытаются выявить людей, опубликовавших это объявление.

"Статуя единства", венчающая мемориал, посвященный индийскому государственному деятелю Валлабхаи Пателю, была открыта 31 октября 2018 года. С тех пор она стала одной из туристических достопримечательностей индийского штата Гуджарат.

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