Этот контент был опубликован 20 апреля 2020 г. 18:54

Лондон. 20 апреля. ИНТЕРФАКС - Группа неизвестных захватила контейнеровоз Tommi Ritscher, стоявший на якоре близ города Котону (Бенин), сообщает британский портал Dryad Global, освещающий тему безопасности в море.

Пираты добрались до судна на катере. 11 членов экипажа Tommi Ritscher смогли закрыться в специальном защищенном помещении. Однако в то же время считается, что несколько членов экипажа не успели это сделать.

Dryad Global отмечает, что судно ходит под флагом Португалии. По данным портала, члены экипажа - граждане РФ, Украины, Болгарии и Филиппин.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, на борту захваченного судна есть русскоязычные члены команды, однако их гражданство пока не установлено.

"Среди экипажа есть русскоязычный персонал, это могут быть как россияне, так и граждане СНГ или Балтии", - сказал источник.

По его словам, судно построено в 2014 году на верфи в Китае. Оператор судна - немецкая компания Reederei Gerd Ritscher. Судно ходит под флагом Португалии и приписано к Мадейре.

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