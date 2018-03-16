Неизвестные провели несанкционированную акцию протеста в консульстве ФРГ в Греции
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*** Активисты выступили против турецкой военной операции в сирийском Африне
Брюссель. 16 марта. ИНТЕРФАКС - Группа неизвестных проникла в здание консульства Германии на греческом острове Крит и провела там несанкционированную акцию протеста против операции турецких войск в сирийском городе Африн, сообщил в пятницу интернет-портал греческой газеты "Катимерини".
"В консульство проникла группа людей. Они сняли со стен картины и разместили на них плакаты, после чего скрылись", - сообщил представитель местной полиции.
В то же время в интернете появились кадры, на которых видно, что на балконе здания германского консульства на Крите был растянут плакат с надписью "Сопротивление - жизнь, солидарность с Африном".
Зданию нанесен ущерб, сорван один флаг ФРГ, однако в полиции эту информацию не подтвердили.
Пока остается неясным, почему активисты выбрали именно германское консульство как место проведения протеста.
С 20 января вооруженные силы Турции проводят в районе сирийского города Африн военную операцию "Оливковая ветвь", направленную против курдского ополчения, а также остатков боевиков "Исламского государства" (запрещенная в РФ террористическая организация).
ла ар
Интерфакс