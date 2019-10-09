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Берлин. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Неизвестный застрелил двух человек в немецком городе Галле, сообщает в твиттере местная полиция.
По информации газеты "Бильд", стрельба произошла около синагоги. "Согласно первым данным, в Галле убито два человека. Было несколько выстрелов", - говорится в сообщении полиции.
"Предполагаемый преступник скрылся на машине. Мы ищем его и просим жителей оставаться в квартирах", - заявляют в полиции.
Как сообщает газета, стрельба произошла в районе Паулюсфиртель на севере города. Сообщается, что стрелявший также бросил на территорию еврейского кладбища ручную гранату. Ранения получили несколько человек.
Официального подтверждения этой информации пока нет.
1тф ав