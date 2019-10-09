Этот контент был опубликован 9 октября 2019 г. 13:38

(добавлен текст после 3 абзаца)

Берлин. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Неизвестный застрелил двух человек в немецком городе Галле, сообщает в твиттере местная полиция.

По информации газеты "Бильд", стрельба произошла около синагоги. "Согласно первым данным, в Галле убито два человека. Было несколько выстрелов", - говорится в сообщении полиции.

"Предполагаемый преступник скрылся на машине. Мы ищем его и просим жителей оставаться в квартирах", - заявляют в полиции.

Как сообщает газета, стрельба произошла в районе Паулюсфиртель на севере города. Сообщается, что стрелявший также бросил на территорию еврейского кладбища ручную гранату. Ранения получили несколько человек.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

1тф ав

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!