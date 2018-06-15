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Этот контент был опубликован 15 июня 2018 г. 19:12 15.06.2018 - 19:12

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Берлин. 15 июня. ИНТЕРФАКС - 25-летняя женщина скончалась после ножевого ранения, которое ей нанес мужчина в Мюнхене на юге Германии, сообщает в пятницу газета "Зюддойче цайтунг".

Инцидент произошел в районе Нойхаузен. Личность нападавшего не установлена.

Тем временем, таблоид "Бильд" сообщает, что инцидент произошел в квартире, где жила погибшая, ранения получили еще три человека, две женщины и мужчина. Также пострадал сам нападавший, после атаки он сбежал, теперь его разыскивает полиция.

Полиция, по данным газеты, исключает версию теракта, полагает, что речь идет о ЧП на бытовой почве.

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