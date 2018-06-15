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Этот контент был опубликован 15 июня 2018 г. 18:34 15.06.2018 - 18:34

Берлин. 15 июня. ИНТЕРФАКС - Женщина скончалась после ножевого ранения, которое ей нанес неизвестный мужчина в немецком Мюнхене на юге Германии, сообщает в пятницу газета "Зюддойче цайтунг".

Инцидент произошел в районе Нойхаузен. Личность нападавшего не установлена. Он также ранил еще одного человека. Его состояние не уточняется.

По сообщению других немецких СМИ, речь идет о 25-летнем человеке, который после совершения атаки скрылся с места преступления. В настоящий момент его разыскивает полиция.

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