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Вашингтон. 25 мая. ИНТЕРФАКС - Два человека в пятницу получили ранения в результате стрельбы в школе города Ноблсвилл (штат Индиана, США), сообщает американский телеканал Си-Эн-Эн.

По его данным, стрельбу открыл неизвестный мужчина, которого позже задержала полиция.

Среди получивших ранения - 13-летняя девочка.

Из школы в связи с этим происшествием была произведена эвакуация.

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Интерфакс