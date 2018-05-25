Неизвестный открыл стрельбу в школе в Индиане, два человека ранены
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Вашингтон. 25 мая. ИНТЕРФАКС - Два человека в пятницу получили ранения в результате стрельбы в школе города Ноблсвилл (штат Индиана, США), сообщает американский телеканал Си-Эн-Эн.
По его данным, стрельбу открыл неизвестный мужчина, которого позже задержала полиция.
Среди получивших ранения - 13-летняя девочка.
Из школы в связи с этим происшествием была произведена эвакуация.
бф ар
Интерфакс