Неизвестный открыл стрельбу в школе в Индиане, два человека ранены

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Этот контент был опубликован 25 мая 2018 г. 16:41 25.05.2018 - 16:41

Вашингтон. 25 мая. ИНТЕРФАКС - Два человека в пятницу получили ранения в результате стрельбы в школе города Ноблсвилл (штат Индиана, США), сообщает американский телеканал Си-Эн-Эн. По его данным, стрельбу открыл неизвестный мужчина, которого позже задержала полиция. Среди получивших ранения - 13-летняя девочка. Из школы в связи с этим происшествием была произведена эвакуация. бф ар Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс