Этот контент был опубликован 10 октября 2019 г. 9:18

Гонконг. 10 октября. ИНТЕРФАКС - Министр-координатор по политическим вопросам и безопасности Индонезии Виранто во время рабочего визита в провинцию Бантен подвергся нападению неизвестного с ножом, сообщило в четверг издание "Джакарта пост".

В результате нападения министр мог получить ранения, и был срочно госпитализирован.

"Мы по-прежнему ищем подтверждение (фактов ранения - ИФ), но, судя по фотографиям, которые мы видели, начальника местной полиции ударили ножом в спину", - заявил представитель местных сил безопасности.

Также в ходе нападения пострадал начальник местной полиции.

Сообщается, что нападение произошло после того, как Виранто посетил открытие местного университета. Неизвестный попытался напасть на Виранто, когда он садился в автомобиль.

Западные СМИ в свою очередь отмечают, что нападение, вероятно, осуществил член группировки ИГ (запрещена в РФ).

По факту нападения уже арестованы мужчина и женщина.

1ви аю

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