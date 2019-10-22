***Полицейские ранили и обезвредили виновника происшествия
Стокгольм. 22 октября. ИНТЕРФАКС - Норвежские полицейские во вторник открыли огонь и ранили человека, который захватил и угнал карету скорой помощи в северной части Осло и совершил на этом автомобиле наезд на нескольких человек, информирует норвежская телерадиокомпания NRK.
По свидетельству норвежской полицейской службы, среди пострадавших есть малолетний ребенок, коляску с которым сбил нападавший.
Об общем количестве пострадавших не сообщается.
Мотивы действий угонщика пока неизвестны. Он ранен, но его жизнь вне опасности.
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