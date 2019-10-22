Этот контент был опубликован 22 октября 2019 г. 14:11

***Полицейские ранили и обезвредили виновника происшествия

Стокгольм. 22 октября. ИНТЕРФАКС - Норвежские полицейские во вторник открыли огонь и ранили человека, который захватил и угнал карету скорой помощи в северной части Осло и совершил на этом автомобиле наезд на нескольких человек, информирует норвежская телерадиокомпания NRK.

По свидетельству норвежской полицейской службы, среди пострадавших есть малолетний ребенок, коляску с которым сбил нападавший.

Об общем количестве пострадавших не сообщается.

Мотивы действий угонщика пока неизвестны. Он ранен, но его жизнь вне опасности.

1ар

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!