Этот контент был опубликован 22 апреля 2020 г. 18:34

Берлин. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - В Берлине в среду после нескольких недель закрытия из-за пандемии коронавируса начали работать магазины одежды и обуви, но большого ажиотажа, по свидетельству корреспондента "Интерфакса", не наблюдается.

В Берлине на улицах людей по-прежнему немного, официально разрешено работать магазинам, площадь которых не превышает 800 квадратных метров - в центре города это в основном магазины одежды, обуви, аксессуаров. Открылись не все торговые точки - ряд магазинов крупных фирм по-прежнему не работают.

На дверях открывшихся магазинов висят предупреждения о том, сколько человек одновременно может находиться в помещении. В некоторых закрыты примерочные, в других число действующих примерочных сведено к минимуму, а вход в остальные закрыт.

"Сейчас пока у нас закрыты все примерочные, поэтому срок возврата вещей, которые не подходят, мы продлили до июня", - сказала "Интерфаксу" сотрудница одного из магазинов. На входе во многие торговые точки размещены дозаторы с дезинфицирующим средством для рук.

На цены временные ограничения торговли никак не повлияли, но очевидно, что к открытию подготовиться успели не все, например, в некоторых магазинах частично закрыты витрины.

"Нам пока не успели привезти всю летнюю коллекцию, так что пока только то, что есть", - сказала продавец в другом магазине.

За время пандемии в Германии многие крупные магазины существенно расширили предложения по онлайн-продажам, в частности предлагаются бесплатные доставки товаров и увеличен срок возврата тех товаров, которые не подошли.

Это привело к дополнительной нагрузке на почтовые отделения - у многих почтовых филиалов очереди, и курьеры не успевают вывозить коробки и доставлять их, потому что люди стали заказывать больше обычного.

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