Этот контент был опубликован 24 октября 2019 г. 15:01

Дубай. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Командование "Сирийских демократических сил" (СДС), костяк которых составляют курдские ополченцы, считает, что ряд положений российско-турецкого меморандума по Сирии требуют дополнительного обсуждения с целью сближения позиций.

Главнокомандующий СДС генерал Мазлум Абди в ходе видеоконференцсвязи с министром обороны РФ Сергей Шойгу накануне заявил, что у него "есть оговорки по некоторым положениям меморандума, что требует обсуждений и диалога с тем, чтобы сблизить позиции", говорится в сообщении на официальной странице главного командования СДС.

"Главнокомандующий СДС поблагодарил президента Владимира Путина и Российскую Федерацию за усилия по прекращению войны в регионе и избавлению от ее тягот гражданского населения", - отмечается в пресс-релизе центра координации и военных операций СДС.

Принятый 22 октября в Сочи российско-турецкий меморандум предусматривает отвод в течение 150 часов курдских ополченцев от сирийско-турецкой границы на 30 км и развертывание в приграничной зоне сирийских пограничников и российской военной полиции.

Накануне министерство обороны РФ сообщило, что Шойгу обсудил с Абди "ход выполнения курдской стороной мероприятий в рамках договоренностей, достигнутых президентами России и Турции 22 октября в Сочи".

Шойгу сообщил главкому СДС о планах России увеличить количество подразделений военной полиции в районе сирийско-турецкой границы.

Главком СДС пообещал помощь российской военной полиции и армии Сирии, отмечалось в сообщении военного ведомства.

1ак др

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