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Этот контент был опубликован 25 октября 2018 г. 21:10 25.10.2018 - 21:10

Вашингтон. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Часть почтовых отправлений со взрывными устройствами в США, вероятно, были разосланы из американского штата Флорида, передает в четверг телеканал Си-Эн-Эн со ссылкой на источники.

"Следователи считают, что некоторые посылки могли прийти из Флориды", - отмечает телеканал.

По данным Си-Эн-Эн, в этом штате уже начато расследование.

Помимо этого, следствие изучает причину того, почему ни одно из присланных устройств не сдетонировало. Несмотря на этот факт, в ФБР назвали взрывные устройства "потенциально опасными".

Некоторые специалисты при просмотре фотографий взрывных устройств указали на то, что у них отсутствовал механизм для приведения их в действие. По их мнению, посылки с бомбами были нацелены лишь на создание хаоса и запугивание общественности, но не несли реальной угрозы, подчеркивает Си-Эн-Эн.

Ранее сообщалось, что посылки с взрывными устройствами были направлены чете Клинтонов, Бараку и Мишель Обаме, бывшему генпрокурору США Эрику Холдеру, а также в нью-йоркскую редакцию телеканала Си-Эн-Эн. В посылке, пришедшей в редакцию, также нашли конверт с белым порошком.

1тэ ар

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