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Этот контент был опубликован 30 июня 2018 г. 13:15 30.06.2018 - 13:15

Брюссель. 30 июня. ИНТЕРФАКС - Заявления саммита ЕС по "Боингу" рейса MH17, расширению мандата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) или о смене названия Македонии заставляют задуматься о приверженности Евросоюза международному праву, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов.

"Из новых сюжетов (из повестки дня саммита - ИФ) я бы выделил те, которые не могут не вызывать нашу озабоченность. Я имею в виду отдельный пассаж по малайзийскому "Боингу" в духе заключений известной комиссии, которая работала в Нидерландах, а также однозначно положительную оценку того более чем спорного с международно-правовой точки зрения решения, которое было принято на днях на конференции стран-членов ОЗХО в Гааге", - сказал В.Чижов российским журналистам, комментируя итоги саммита Евросоюза 28-29 июня.

"Если добавить к этому восторженную реакцию на соглашение между Афинами и Скопье о государственном названии Македонии, легитимность которого вызывает вопросы, то все это вместе заставляет задуматься о степени декларируемой самим Евросоюзом приверженности международному праву, включая примат ООН и ее Устава", - отметил высокопоставленный российский дипломат.

В своем заявлении по MH-17 саммит ЕС призвал Россию признать свою ответственность и сотрудничать со следствием. ЕС также приветствовал принятое в среду на Конференции государств - участников Конвенции о запрещении химического оружия о расширении мандата ОЗХО, который отныне дает право организации не только проводить техническую экспертизу, но и называть в своих заключениях возможных виновных в инцидентах с химическим оружием. Таким образом, эта организация под давлением США и Великобритании пытается взять на себя по собственной инициативе часть исключительных полномочий Совета Безопасности ООН.

Др+2

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